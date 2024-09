Anniversario 7 Ottobre, rischio sicurezza anche Roma e Milano

A pochi gionri dalla ricorrenza del sanguinoso attacco a Israele del 7 Ottobre, la tensione è sempre più alta. "Si respira un clima da caccia all'uomo" ha detto il presidente della comunità ebraica di Milano. E a Roma c'è preoccupazione per una manifestazione non autorizzata pro-Palestina annunciata per sabato prossimo. Innalzate le misure di sicurezza vicino ai luoghi di culto e alle sedi diplomatiche, l'allerta è massima.