Angela Celentano, prorogate le indagini sulla "pista turca"

Angela Celentano scomparve a 3 anni. Oggi ne avrebbe 31. I genitori Maria Staiano e Catello Celentano non si sono mai fermati nelle ricerche. In queste ore si torna sulla cosiddetta “pista turca”. Tutto era partito dalle rivelazioni di una donna che nel 2009 aveva detto che Angela sarebbe stata rapita e vivrebbe sull'isolotto di Büyükada, nell'arcipelago turco delle Isole dei Principi, con una persona che crede essere suo padre. Per indagare su questa pista, il pm ha chiesto e ottenuto dalla gip una proroga delle indagini di 6 mesi. Alla base della decisione c'è il fatto che "nonostante i solleciti del sostituto procuratore al ministero della Giustizia, nulla è pervenuto dalla Turchia, né il ministero ha risposto sui tempi di evasione della rogatoria", ha scritto la gip.