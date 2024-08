Amanda Knox: "Il sistema giudiziario italiano mi tormenta da 17 anni"

“Il sistema giudiziario italiano mi sta torturando da 17 anni" Con un post sui social, Amanda Knox si scaglia contro i giudici italiani, dopo essere stata condannata a tre anni di reclusione dalla Corte d'assise d'appello di Firenze, per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba. Nel processo per l'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher avvenuto a Perugia il primo novembre 2007, l'americana e l'allora suo compagno Raffaele Sollecito vennero assolti in cassazione. Ma la vicenda giudiziaria non si è ancora conclusa.