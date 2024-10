Alta velocità, un'altra giornata nera

Ancora una giornata di passione per chi doveva prendere un treno. Cancellazioni e ritardi si sono registrati sulla linea dell'alta velocità, anche per un incidente mortale sul lavoro. È successo all'alba, alle porte di Bologna, dove un operaio di 47 anni Attilio Franzini, non si è accorto dell'arrivo del treno che lo ha investito. Il tecnico originario di Formia vicino a latina, lavorava per una ditta appaltatrice esterna per conto di rfi. Chiusa per alcune ore la tratta Bologna-Venezia e ritardi in partenza da Roma.