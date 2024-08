Alluvione Emilia Romagna, azienda agricola chiede rimborsi per 30mila euro: ne riceve 13,83

La famiglia Mordini, che gestisce un'azienda agricola a Riolo Terme in provincia di Faenza, ha pensato a uno scherzo quando ha visto arrivare sul conto corrente un bonifico di 13 euro e 83 come rimborso per i danni delle frane e dell'alluvione in Emilia Romagna del maggio 2023. Invece era tutto vero: si trattava del contributo erogato da Agricat, il fondo del ministero dell'Agricoltura. "Abbiamo avuto un danno di 30mila euro, ci è arrivato un bonifico di 13 euro e 83 centesimi", ha detto l'agricoltore Stefano Mordini. "Abbiamo chiesto spiegazioni, siamo amareggiati", ha aggiunto.