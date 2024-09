L’Aeronautica Militare è in prima linea in queste ore con mezzi aerei e personale nell’ambito del dispositivo di soccorso che il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha messo immediatamente in campo a supporto alla Protezione Civile per aiutare le popolazioni colpite dalla forte ondata di maltempo che ha devastato le regioni dell'Emilia Romagna e delle Marche.