Allerta meteo, dopo il Centro-Nord temporali al Sud

Non scende l'allerta meteo. I temporali che hanno colpito il Centro Nord della penisola si stanno spostando verso Sud. Lombardia e Toscana sono state le regioni più colpite. In Brianza e nella Bergamasca diversi torrenti sono esondati e alcune strade sono ancora invase dall'acqua. Qui siamo a Nembro, in Val Seriana, dove il fango ha travolto le auto ed è arrivato anche dentro le case. I fiumi sono ancora in piena e continuano a trasportare detriti. Situazione non diversa in Toscana.