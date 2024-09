Torna l'allerta maltempo sull'Italia. Oggi sarà gialla in dieci regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna e Umbria. Attesi temporali e vento forte. Resta alta l'allerta maltempo anche in Europa centrale e orientale, con la tempesta Boris che ha causato 18 vittime. Oltre 225 i morti in Birmania per il tifone Yagi