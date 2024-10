Allerta arancione in Emilia Romagna, torna la paura

Tornano pioggia e maltempo in un'Emilia Romagna già duramente provata dalla recente alluvione e ancor prima, da quella del maggio 2023. Ancora evacuazioni, precauzionali, in particolare in alcune località di Bagnacavallo e Faenza (Ravenna) e Budrio (Bologna) sono state decise dai sindaci per chi abita vicino agli argini di Lamone e Idice, danneggiati il 19 settembre. Intanto la Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo contro ignoti anche sulle ultime esondazioni (in attesa degli esiti di una superconsulenza tecnica sul 2023).