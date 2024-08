Aggressioni alle forze dell'ordine, in media un caso al giorno

Aggrediti, offesi, spintonati, un'escalation di violenza da Nord a Sud mette a dura prova le forze dell'ordine. Dall'inizio del 2024, secondo i sindacati di polizia, i casi sono aumentati vertiginosamente, in media un attacco al giorno. In via Solari, a Milano, gli agenti di polizia fermano un 39enne che stava distruggendo un locale. Vengono accerchiati e minacciati da una cinquantina di persone. E poi a Corvetto, sempre a Milano, la polizia intervenuta per un controllo di routine è messa in fuga da bande di extracomunitari. Episodi ormai all'ordine del giorno, tanto da rendere necessaria la bodycam sulle divise.