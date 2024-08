Affondamento del Bayesian, indagato il comandante

È indagato ufficialmente per naufragio e omicidio plurimo colposi James Cutfield, 50 anni, il comandante neozelandese del Bayesian, il veliero affondato una settimana fa a Porticello nel palermitano in cui sono morte 7 persone. I magistrati di Termini Imerese lo hanno ascoltato ieri per la seconda volta in una settimana. Ha risposto sulla posizione della deriva, sul portellone aperto e su quando è scattato l'allarme dopo il peggioramento delle condizioni meteo. Ricostruiti anche i 32 minuti trascorsi da quando il veliero ha iniziato a imbarcare acqua allo sparo del razzo alle 4.38.