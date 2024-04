19 aprile 2024 21:02

25 Aprile, Comunità Ebraica al corteo di Milano senza gonfalone

di Alessandro Tallarida

Mancherà una bandiera tra le tante che ogni 25 Aprile sventolano per le vie di Milano: quella della Comunità ebraica, che ha deciso di non partecipare con il proprio gonfalone alle manifestazioni per la Festa della Liberazione. Una decisione in polemica con l'Anpi, l'associazione dei partigiani, che ha scelto come slogan per l'evento: "Cessate il fuoco ovunque".