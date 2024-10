15enne suicida a Senigallia (Ancona), i genitori propongono legge contro il bullismo

Una proposta di legge per onorare la memoria di Leonardo, il 15enne di Senigallia (Ancona) che si è tolto la vita in un casolare di campagna dopo aver subito atti di bullismo. L'iniziativa è stata annunciata dalla legale della famiglia, Pia Perricci, e dai genitori del ragazzo deceduto il 13 ottobre scorso a Montignano di Senigallia. Lo scopo è di evitare che ci siano in futuro episodi simili: la proposta è istituire il reato di bullismo con relative sanzioni e di un obbligo di insegnamento a scuola di una materia che parli di emozioni e relazioni distogliendo lo sguardo dei giovani dai dispositivi tecnologici che spesso alterano la realtà. Della proposta, i genitori di Leonardo parleranno al ministro all'Istruzione Valditara.