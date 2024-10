"Turisti andate a casa", sfregio sulle Tre Cime Lavaredo

E' stata sfregiata da un writer una delle rocce più famose ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo, un masso di dolomia con impresse le tracce di un dinosauro del Triassico. Due impronte tridattili accanto alle quali compare una scritta a pennarello nero, indelebile: "Tourists go home", "turisti tornatevene a casa". Una forma di protesta contro il turismo di massa che invade anche le alte quote, messa in atto nel modo peggiore: danneggiando, forse irreparabilmente, uno dei simboli della storia milionaria di queste montagne, tutelate dall'Unesco.