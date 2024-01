di Ida Molaro

Nello specifico: 801 i militari - 150 in più rispetto allo scorso anno - che opereranno nella città metropolitana di Milano. Aumentati di 125 unità quelli dislocati a Napoli, per un totale di 774; 593 saranno in servizio a Torino, 125 a Bologna, 144 a Firenze e 141 a Bari. Imponente lo schieramento previsto per la Capitale, dove verranno impiegati 1394 militari - 200 in più - nell'ambito di Strade Sicure e 205 per la sicurezza delle stazioni Termini e Tiburtina.