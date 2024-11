L'ex superpoliziotto avrebbe messo in piedi un archivio sconfinato: dall'albero genealogico della 'ndrangheta ai file sull'ex leader della democrazia cristiana Giulio Andreotti. Sarebbero questi alcuni dei documenti raccolti negli anni e poi conservati Gallo. File da tirare fuori in caso di necessità, per comporre quei presunti dossier finiti al centro dell'inchiesta.