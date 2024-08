"Lady scippo" arrestata: è una specialista dei borseggi

Deve scontare trent'anni di carcere per aver commesso quasi 150 furti in vent’anni: è Ana Zahirovic, una 31enne di origini croate. Dopo una vita passata tra un furto e l'altro sulle metropolitane e nei centri storici, soprattutto a Milano e Roma, "Lady scippo" è stata arrestata e ora si trova nel carcere di Rebibbia. Tuttavia, potrebbe tornare libera presto. La donna ha infatti una bimba di soli 3 mesi, l'ultima di 10 figli. Un trucco, quello delle continue gravidanze, che per gli investigatori sarebbe utilizzato proprio per continuare a colpire evitando di finire in cella.