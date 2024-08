Bayesian, morto investito sabato il socio di Lynch

Mentre la tragedia Bayesian si è compiuta nelle acque del Mediterraneo in Inghilterra vicino a Cambridge, sabato mattina è stato investito da un'auto Stephen Chamberlain, uomo di fiducia di Lynch che in quanto ex vicepresidente finanziario di Autonomy era finito col suo boss alla sbarra negli Usa e come lui assolto dall'accusa di frode, evitando una dura condanna al carcere. Stava facendo jogging vicino a casa, nel villaggio di Stretham, quando una Corsa blu guidata da una donna inglese 49enne l'ha travolto per poi fermarsi immediatamente. Chamberlain, gravemente ferito, è stato trasportato in ospedale dove è morto. Nulla di sospetto, secondo la polizia locale, ma una coincidenza che ha aperto una serie di interrogativi sulle figure al centro di una vicenda a dir poco singolare.