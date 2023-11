Violenza sulle donne, 14mila in pronto soccorso

di Alessandra Chertizza

A fornirli è lo stesso ministro della Salute Orazio Schillaci durante dell'evento di celebrazione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre. "Questi numeri non possono e non devono lasciarci indifferenti. Non dobbiamo assuefarci alla violenza", ha detto il ministro.