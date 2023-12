Ancora una volta non ha spiegato i motivi del patto di morte che, a suo dire, aveva stretto con la moglie, limitandosi a dire "ci eravamo stancati di vivere". Non ha fatto cenno alle difficoltà economiche che - sospettano gli inquirenti - avrebbero portato la coppia a pianificare un omicidio-suicidio, che non si è compiuto perché lui, dopo aver assassinato la moglie con un rasoio, non avrebbe avuto il coraggio di togliersi la vita. Ha ricostruito però gli ultimi mesi: il progetto di farla finita col gas nell'edicola che la coppia aveva comprato in provincia di Cremona, il primo tentativo col rasoio, fallito nell'albergo di Mattarana, la lettera di addio firmata da entrambi, l'uccisione di Rossella, la lunga veglia accanto al corpo, la decisione di fuggire. Ha ammesso l'uso di eroina negli ultimi giorni, ma ha negato di essere ancora dipendente dalla droga. E ha smentito le pratiche sataniste di cui era stato sospettato per alcuni tatuaggi e per la frequentazioni di siti dedicati a satana, definendoli "fatti di gioventù". Sequestrati dagli inquirenti l'edicola e i computer di Zenucchi, il suo avvocato ha chiesto sia recluso in una zona protetta per evitare eventuali atti autolesionistici.