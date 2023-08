Thyssenkrupp, il manager Espenhahn in carcere in Germania

di Luigi Sironi

Era il dicembre del 2007, la sentenza definitiva era arrivata nel 2016, ma non era stata mai eseguita a causa dei continui ricorsi di Espenhahn per evitare la prigione. La conferma della sentenza italiana, quasi dimezzata dalla giustizia tedesca, si era già fatta attendere, ma alla fine 16 anni dopo la strage della Thyssen, anche l'ultimo manager tedesco ancora in libertà ha varcato le soglie del carcere.