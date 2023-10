Superenalotto, un senzatetto vince 37mila euro ma non può ritirarli

di Alessandro Mischi

Perché a Senigallia - provincia di Ancona - dove è stata giocata la schedina, Gianluigi, chiamato affettuosamente Cassano, vincitore di quei 37mila euro di montepremi non può - almeno per il momento - incassare quel denaro. E' un "senza fissa dimora" e non ha una tessera sanitaria con un codice fiscale valido...