Streptococco, Giuseppe Gullotta: "No allarmismi da eccessivo contagio"

Per Gullotta ci sono tutti gli strumenti per individuare e curare l'eventuale contagio. "I sintomi sono semplici - dice - nei bambini basta controllare la zona tonsillare. Se ci sono macchiettine bianche o giallastre in gola si potrebbe far sospettare la patologia che si cura facilmente con gli antibiotici". "Spesso il tampone può aiutare, ma una visita accurata dei pediatri può individuarlo", aggiunge. Ma con un avvertimento: "Attenzione all'autodiagnosi, è necessario che l'uso degli antibiotici avvenga dopo una diagnosi certa".