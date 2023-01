Sgarbi a Tgcom24: "Attivisti puliscano edifici sporcati, in carcere non farebbero nulla di utile"

Sono totalmente contrario alle loro iniziative – continua il critico d’arte – perché si tratta di un’ideologia che andrebbe colpita, ma la punizione non sia soltanto umiliazione, bensì un modo per indurre a pulire ciò che hanno sporcato.



In pratica – conclude Sgarbi – quello che hanno fatto potrebbe essere emendato pulendo gli edifici imbrattati perché questi attivisti in carcere non farebbero niente di utile, anzi, mediterebbero altre azioni simili per quando saranno di nuovo liberi”