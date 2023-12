Sassari, uccide il padre con una bastonata: fermato un 27enne

di Massimiliano Di Dio

"Mi ha aggredita mentre stavamo facendo uso di stupefacenti", ha raccontato la ragazza, forse la sua fidanzata, che era con lui e che lancerà l'allarme ai carabinieri di Olbia e del reparto operativo di Sassari. Di certo, qualcuno lo vede vagare in stato confusionale e chiama il 118. Michele rifiuta le cure e viene affidato al padre che era andato a recuperarlo per portarlo a casa, proprio lì vicino, il giovane lo colpisce alla testa con la mazza. Giovanni viene lasciato a terra, morirà due ore dopo in ospedale.