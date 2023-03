di Alessio Fusco

"Ci chiediamo - scrive in una lettera l'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca - perché realizzare delle pale eoliche in un territorio già povero d'infrastrutture, per la cui unica possibilità di riscatto sta proprio nella ricchezza dell'ambiente, nell'enogastronomia e nel turismo religioso legato proprio a San Pio".