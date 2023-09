di Fabio Luca Marchese Ragona

Un evento che si tiene in un momento storico in cui l’Europa, in particolare l'Italia, vive una situazione d'emergenza per gli sbarchi. "Con i migranti c'è una terribile mancanza di umanità" ha detto Francesco sull'aereo papale, "spero di avere il coraggio di dire tutto ciò che voglio dire".