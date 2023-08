Musk contro Zuckerberg, i calcianti fiorentini si offrono come allenatori

Acerrimi nemici sul sabbione di Santa Croce, ma insieme seduti su un ring, in un video postato dai due sui social dopo la sfida finale del calcio in costume il 24 giugno, i gladiatori di Firenze lanciano un appello a Musk e Zuckerberg: “Se fate i bravi vi prestiamo anche la piazza, per l’amore di Firenze e della tradizione”.

Una sfida tutta da combattere, al momento solo virtuale. Ma i due allenatori d’eccezione sono pronti, loro che di botte ogni anno sono abituati a prenderne. Ora sta ai due milionari decidere che fare e smetterla "di cincischiare".