di Simone Cerrano

Si è avvalso della facoltà di non rispondere anche davanti al Gip che ne ha convalidato l’arresto. La madre, che nei giorni scorsi era arrivata a Cuneo per stare vicino al ragazzo, è tornata ad Amsterdam per raccogliere la documentazione che potrebbe certificare i gravi problemi mentali di cui soffrirebbe Sasha. Disagi psichici che sarebbero alla base del duplice omicidio.