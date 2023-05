Milano, professoressa ferita con un coltello da uno studente

di Tiziana Sapienza

La professoressa 51enne di italiano e storia, Elisabetta Condò, ferita al braccio e lievemente alla testa, è stata trasportata all'ospedale di Legnano ma non è in pericolo di vita. Lo studente è stato ricoverato nel reparto di neuropsichiatria del San Paolo di Milano. La scuola aveva in programma un colloquio con i genitori per problemi disciplinari.