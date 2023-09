Migranti, come funzionerà il Cpr di Pozzallo

di Roberto Lamura

In caso di esito positivo, la persona viene immessa nel circuito di accoglienza, al contrario sarà rimpatriata. Evenienza, questa, che potrà richiedere una permanenza nel Cpr fino a 18 mesi, in attesa del foglio di via. Filo spinato e cancellate alte con le sbarre sono immagini forti che potranno suscitare perplessità. E c'è chi lo paragona ad un carcere più che ad un centro di accoglienza.



Come questo ne nasceranno altri nove, che si sommeranno ai dieci esistenti, per consentire di creare dei percorsi di rimpatrio per gli irregolari più rapidi e sicuri. Più centri significa più controlli. Per questo il governo sta pensando a nuove assunzioni nelle forze dell'ordine e un ritorno al pieno programma "strade sicure", con tutti i 7 mila militari schierati nel controllo del territorio, che il governo Conte aveva tagliato di duemila unità.