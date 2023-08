Migranti, a Porto Empedocle mancano i bus per i trasferimenti

di Francesca Maria Benvenuti

L'elenco delle distribuzioni prevede che 27 minori non accompagnati vengano sistemati a Villa Sikania, a Siculiana, 100 a Pozzallo, 80 a

Catania, 50 nelle strutture del Veneto, 80 in Liguria e 50 nelle Marche. Nella tensostruttura del porto resteranno così in 148 che dovrebbero

andare in Umbria e in Basilicata. Ma è difficile trovare autobus per il trasporto.