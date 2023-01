Messina Denaro, Orlando: "Forte colpo, ma non pensiamo che la mafia sia sconfitta"

"Messina Denaro ha cambiato l’impostazione stragista dei corleonesi di Totò Riina attraverso la presenza criminale della mafia sotto traccia, senza ricorso alle stragi ma continuando a controllare e a infiltrarsi nelle istituzioni. Il suo arresto deve essere un’occasione anche per fare verità sui tanti e troppi collegamenti che la mafia ha avuto nella politica e nella società civile. La mafia è più che un crimine, è un sistema criminale di potere", aggiunge.

"Bisogna chiedersi chi in questo periodo sia stato accanto a Messina Denaro, chi lo abbia aiutato a frequentare e a girare per la nostra città e regione. Certamente, la città di Palermo da molti anni non ha più il volto della mafia, ma la mafia c’è ancora. E non deve e non può governare la nostra città", prosegue. "Messina Denaro è proprietario di segreti che potrebbero sconfiggere la mafia", conclude Orlando.