Lollobrigida, chiesti 7 anni e mezzo di carcere per Piazzolla

di Marta Vittadini

Oggetto del contendere, il patrimonio della Lollo, scomparsa lo scorso gennaio a 95 anni, che secondo la famiglia ammonterebbe a 10 milioni di euro. Per meglio dire, ammontava: il tesoro sarebbe sparito. Dilapidato da quel giovane - che viveva con lei nella villa sull'Appia Antica - di cui la Bersagliera cinamtorgrafica si fidava ciecamente. Ora è accusato di circonvenzione d'incapace. L'udienza è in corso: l'accusa chiede per Piazzolla sette anni e sei mesi.