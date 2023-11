Latina, ferisce la madre e uccide a coltellate il suo compagno: fermato

di Beatrice Bortolin

Secondo le testimonianze dei vicini di casa, e dalle prime ricostruzioni dei carabinieri, l'aggressione mortale sarebbe avvenuta al culmine di una lite tra il figlio della donna, un 33enne che è già stato rintracciato e sottoposto a fermo, e la coppia. Sembra, per motivi di soldi, la richiesta di un prestito di denaro che i due non volevano dare al giovane. Da lì, l'aggressione: Luigi D'Atino avrebbe preso un coltello che ha trovato in casa e avrebbe colpito prima la madre, poi il suo compagno. Poi se ne sarebbe andato, poco prima dell'arrivo dei carabinieri. I militari lo hanno però facilmente rintracciato, e portato in caserma.