Lampedusa, sbarcato un bimbo di 3 anni trovato nel deserto da un altro migrante

di Rossella Ivone

Il giovane migrante lo teneva per mano e ha raccontato il ritrovamento ai soccorritori e agli operatori sanitari. In attesa di una sua possibile adozione, l'accompagnatore ha raccontato che non si ha idea al momento di chi sia né chi fossero i genitori: "Non potevo lasciarlo da solo nel deserto, così l'ho portato con me e abbiamo fatto il viaggio insieme".