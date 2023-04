La nave rompighiaccio Laura Bassi torna in Italia

di Tiziana Sapienza

Ma non è il solo risultato straordinario ottenuto dalla nave di proprietà dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale. Sono stati prelevati e poi trasportati nella stiva preziosi tesori per la ricerca climatica a livello mondiale: carote di ghiaccio che - una volta analizzate dall'Università di Berna, in Svizzera - potranno svelare come si è evoluto il clima sulla Terra in più di un milione di anni, con particolare attenzione alle temperature e alla concentrazione di CO2. Un progetto internazionale guidato dall'Italia che potrebbe portare a prevedere anche come cambierà in futuro il clima.