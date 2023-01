"Cosa Nostra ma anche altre organizzazioni mafiose sono in difficoltà dal punto di vista operativo, prospera invece la cultura mafiosa che si espande come un tumore - ha spiegato Mori. "Ha già raggiunto il Nord Italia ma anche Germania, Francia, Usa e Australia" - ha aggiunto. Della cultura mafiosa ne risentirebbero anche economia e finanza secondo l'ex comandante del Ros perché "chi si adegua, sceglie un modo non corretto di fare la propria attività". "Il contrasto al fenomeno mafioso - ha concluso Mori - non può essere delegato solo alle forze dell'ordine o alla magistratura ma deve essere fatto a un gradino più alto: se ne devono occupare la politica, la cultura, l'imprenditoria e l'informazione".