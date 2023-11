di Alessandra Rolla

Questa magia è in realtà un fenomeno ottico causato dall'interazione tra il flusso di particelle cariche provenienti dal sole, protoni ed elettroni, chiamato vento solare, e l'atmosfera terreste, più precisamente la ionosfera. Queste particelle eccitano gli atomi dell'atmosfera che in seguito emettono luce di varie lunghezze d'onda. Per la conformazione del globo sono solitamente visibili per lo più nei Paesi scandinavi e in Islanda.

A causare l'aurora boreale alle nostre latitudini è stata la doppia azione di una alta energia geomagnetica della terra e di un'intensa tempesta solare di categoria G3 su un massimo di 5, che ha raggiunto il nostro pianeta in queste ore, così forte che all'interno del circolo polare artico l'aurora si è vista anche durante il giorno, alla luce del sole, fatto che avviene non più di una volta ogni dieci anni.