Infermiera uccisa a Roma, gli elementi ancora da chiarire

di Alessio Fusco

Rossella Nappini conosceva l'uomo che lavorava come muratore e aveva anche fatto dei lavori a casa sua, probabilmente avevano o avevano avuto una relazione. Da chiarire se al momento dell'omicidio i due fossero in casa insieme e l'assassino l'abbia seguita quando è scesa per fare la spesa. Oppure l'abbia aspettata sotto casa. Fatto sta che qualcuno lo avrebbe visto fuggire da una finestra. Poche ore dopo è stato fermato. Gli inquirenti ancora stanno ancora cercando l'arma del delitto.