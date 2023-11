In Italia ci sono in media 4 scioperi al giorno

di Alessandra Chertizza

Gli interventi preventivi e le delibere della Commissione per chiedere di aggiustare il tiro sulle richieste pervenute sono stati 299. Stessa storia per il 2023 che, anche se non è ancora finito, vede al suo attivo la proclamazione di 1419 scioperi, 468 sono stati revocati. I lavoratori che tendono a incrociare le braccia più spesso sono quelli del settore dei trasporti: lo stop di aerei, treni e mezzi pubblici - tra locali e nazionali - nel 2022 è stato proclamato ben 626 volte; seguono reti e comunicazioni con 183 agitazioni; igiene ambientale con 160 ed enti centrali e locali con 156 scioperi, a pari merito con i servizi strumentali.

Un po' meglio la sanità: 129 le proteste annunciate lo scorso anno, mentre sono 60 quelle del settore giustizia e libere professioni. Fanalino di coda l'istruzione, che ha scelto di fermarsi "solo" 48 volte in 12 mesi, anzi da settembre a giugno perché poi la scuola è chiusa.