Il generale Vannacci a Tgcom24: "Paola Egonu? La vorrei come figlia"

di intervista di Paolo Liguori

Quanto alle accuse di razzismo, il generale Roberto Vannacci ha risposto: "Non ho nulla in contrario alle persone con la pelle scura . Ho trascorso due anni all'Accademia con il mio compagno somalo che oggi lavora a Torino, dormivamo in due letti separati da neanche mezzo metro, condividendo studio, sudore, ginnastica, campagne estive, quasi dormendo nello stesso sacco a pelo. Non mi si dia del razzista, quando ho passato una vita a combattere per persone che non hanno il mio colore della pelle".

"Di Paola Egonu", ha continuato, "ho detto che è una bellissima e bravissima sportiva che rappresenta Italia, ma per il fatto di avere la pelle scura non appare al grande pubblico immediatamente come italiana e lo vediamo anche da Wikipedia, dove è stata specificata l'origine dei suoi genitori. Di molte sue compagne vi si legge che sono nate a Gorizia, a Napoli, ma nessuno precisa da 'genitori nigeriani'. Vedere una persona con la pelle scusa non la individua immediatamente come italiana. Che banalità ho detto? Nulla mi sembra".