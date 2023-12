Femminicidio Vanessa Ballan, la ricostruzione del delitto

di Alessandro Ongarato

Sarebbe avvenuto tra le 11.21 e le 11.47 del 19 dicembre il femminicidio di Vanessa Ballan da parte di Bujar Fandaj. Lo ha riferito il procuratore di Treviso Marco Martani, in base al traffico di messaggi whatsapp tra la vittima e il compagno, Nicola Scapinello. Il secondo messaggio risulta non ricevuto né letto. Alle ore 12 Scapinello è arrivato a casa e ha trovato Vanessa morta a terra.

Per recarsi all'abitazione della donna risulta che Bujar abbia utilizzato una bicicletta con cui ha portato con sé un borsone in cui aveva riposto il martello usato per sfondare la porta a vetri di accesso all'abitazione. Nella casa dell'omicida sarebbero stati trovati coltelli simili a quello utilizzato per colpire la donna