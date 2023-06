Femminicidi, stretta nel Cdm

di Giulia Ronchi

E ancora: pene aumentate per chi è già ammonito, arresto in flagranza differita per stalking, maltrattamenti in famiglia e violazione del divieto di avvicinamento. Sono alcune delle misure contenute nella bozza del disegno di legge che sarà all'esame del Consiglio dei ministri per dare una stretta alle norme contro la violenza sulle donne.