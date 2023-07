di Cristiano Vieri Puccetti

L'offerta prevede 38 ore settimanali di lavoro con un incentivo economico di duemila euro lordi alla settimana, anticipo del 75% delle spese di trasferimento, servizio mensa o rimborso pasti, alloggio fornito dalla Asl oppure convenzione con alberghi il cui costo è carico della Asl, possibilità di fare libera professione intramoenia nei locali dedicati.

Previsti, inoltre, sconti e convenzioni per avere l'ombrellone al mare, per andare al cinema, per usufruire di un servizio lavanderia, ristoranti, palestra, noleggio auto e moto. Questo pacchetto verrà offerto ai medici che accetteranno di trasferirsi nelle zone disagiate dove spesso i medici rifiutano gli incarichi. Per il 2023 è previsto un budget di due milioni e mezzo.