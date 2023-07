Downburst e supercelle hanno devastato il Nord Italia

di Sara Dal Dot

Tipicamente subtropicali, sono diversi dai tornado che invece hanno un movimento circolare, e ultimamente sono arrivati anche in Europa. E' stato un downburst quello che ha colpito Cologno Monzese, alle porte di Milano 24 ore fa. Si manifesta con raffiche di vento in grado di raggiungere e superare anche i 200 km/h. A questo si aggiungono anche le supercelle, tempeste atmosferiche molto pericolose e potenti, in grado di generare cicloni, tornado e grandinate.