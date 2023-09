Detenuto evade lanciandosi da finestra di ospedale: in coma agente che lo insegue

di Roberto Lamura

Ventotto anni, originario di Napoli, trasferito a Milano dove lavora come agente del Dap presso il carcere di San Vittore, De Rosa non ci ha pensato due volte a inseguire Narzim Mordjane, 32 anni, di origini palestinesi, detenuto per rapina e ricoverato per le conseguenze di una rissa in cella, mentre fuggiva saltando da una finestra del pronto soccorso a un'altezza di 7 metri.