Delitto Rovereto, Anm Trentino: discutibili parole pm Del Tedesco

di Roberto Lamura

"Ci auguriamo che al più presto arrivi una smentita da parte della collega, sebbene la pluralità di dichiarazioni che gli organi di stampa le attribuiscono nelle interviste renda difficile pensare che esse siano state amplificate o, peggio, travisate - si legge ancora nella nota diffusa dalla presidente del tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, in rappresentanza della giunta distrettuale dell'Associazione nazionale magistrati del Trentino Alto Adige -. In attesa di chiarimenti, non è superfluo ricordare la necessità che i rapporti tra magistratura e organi di informazione siano mantenuti sempre entro limiti di continenza e pertinenza con i fatti su cui il magistrato intende riferire".

"Non sembra che, nelle dichiarazioni che le sono attribuite, la dottoressa Del Tedesco abbia fatto un uso accorto del potere di conferire con gli organi di stampa, se è vero che sono state riportate espressioni che palesemente esondano dagli argini che la pendenza di un procedimento penale, per giunta ancora in fase di indagini preliminari, imponeva di rispettare", è la conclusione.

"Le dichiarazioni che il pm Del Tedesco ha rilasciato alla stampa ci hanno profondamente turbate, sia per il tono che per il modo". A dirlo è la Rete nazionale antiviolenza (Dire) in una lettera aperta indirizzata al pubblico ministero di Rovereto, Viviana del Tedesco, dopo le intervista comparse su testate giornalistiche nazionali. "Non comprendiamo cosa c'entri con la ricostruzione dei fatti che l'assassino avesse 'un fisico spettacolare' o, peggio, che 'doveva fare i mondiali di pugilato'. Una frase che ci ha lasciate senza fiato, perché quel fisico che lei considera 'spettacolare' e la forza di quei pugni, hanno devastato il volto di Iris Setti fino a sfigurarla e a causarne la morte", scrive l'associazione.

"Davvero - chiede la Rete antiviolenza - non c'erano segnali di pericolosità in quest'uomo? Le sorelle dell'assassino avevano chiesto aiuto, denunciando comportamenti violenti e chiedendo il ricovero del fratello in un reparto di psichiatria affinché fosse sottoposto a Tso. E' stato fatto il possibile per evitare la morte di Iris Setti? La domanda per noi resta aperta", conclude l'associazione.