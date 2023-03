"Oggi, sulla base del giro di visite fatte negli ultimi mesi, possiamo confermare che donne con bambini in carcere non ce ne sono e dubito che con una riforma si possa tornare indietro", ha spiegato D'Elia definendo "non attendibili" i dibattiti nati sulla spinta di fatti di cronaca (come ad esempio quello che riguarda la mancata detenzione delle borseggiatrici perché neo-mamme).

"La riforma Cartabia ha previsto delle pene sostitutive, stiamo andando verso un superamento del carcere: è un luogo che non si può migliorare", ha aggiunto D'Elia. "Le carceri sono diventati dei manicomi: il 20-30% dei detenuti sono malati mentali, poi ci sono i malati di cuore e di cancro", ha denunciato.