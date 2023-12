Covid, il virologo Broccolo: "La nuova variante non dà complicazioni gravi"

"La vaccinazione è molto importante per gli over 80 perché sono proprio loro le persone più soggette alla terapia intensiva. La novità è anche il nuovo vaccino Novavax poliproteico basato su Dna ricombinante e quindi su una piattaforma diversa dal precedente vaccino che poteva creare qualche dubbio in alcuni cittadini. Il problema ora negli ospedali è soprattutto di tipo organizzativo perché un paziente ricoverato e trovato positivo al covid deve essere isolato. Questo comporta una riduzione di posti letto.

Sull'opportunità dei vaccini anche nei soggetti più giovani, il virologo afferma: "La memoria vaccinale c’è, soprattutto quella di difesa alla malattia. Nel tempo si perde la memoria degli anticorpi ma rimane salda quella delle cellule immunitarie che ci difendono dal virus. Perciò i giovani, a meno che non abbiano importanti comorbilità possono evitare di fare il vaccino per il covid e invece fare quello per l’influenza"